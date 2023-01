Fünf LKW -Kleiderspenden für Rumänien und Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Jahr war die Spenden Bereitschaft für die Osteuropahilfe der Kolpingsfamilie wieder groß.

So konnten fünf LKW voll mit guter Kleidung aller Art, mit Bettwäsche, Decken, Schuhe, Kinder Spielzeug, Hygiene Artikel, medizinische Produkte, Lebensmittel, Kindergarten Stühle, Gehilfen, Rollators, Kinderwagen und vieles mehr verladen werden.

Ein LKW aus Rumänien holt die Spenden von der Sammelstelle auf dem Hof der Familie Halder in Gründels ab und bringt sie zu sozialen Einrichtungen – der Kirchen, Malteser-Caritas-Rotes Kreuz, Flüchtlingszentren – in Rumänien und der Ukraine. Dort werden die Spenden sortiert und gehen dann zu den Bedürftigen in den Lagern und in die sozialen Einrichtungen. Empfänger sind Menschen und Familien, welche durch den Krieg in große Not kamen, diese bekommen es unentgeltlich und es darf nichts verkauft werden.

Im Namen aller Empfänger dankt die Kolpingsfamilie Isny allen Spendern der Hilfsgüter, den treuen Helfern beim Verladen, der Firma DRIVE in Isny für die Spende der Kartons zum Verpacken der Spenden. Großer Dank gilt dem Isnyer Kleiderstüble, welche den größten Spendenanteil hat. Dank gilt auch für die wichtige finanzielle Unterstützung der Transportkosten. Die Osteuropahilfe des Schweizers Priester Rolf Schöneberger konnten im vergangenen Jahr 350 Sattelschlepper mit Hilfsgüter verschiedener Art zu den Bedürftigen in Osteuropa bringen. Die Kolpingsfamilie Isny wird weiter Spenden annehmen und sie weiterleiten, unter www.osteuropahilfe.ch kann man mehr darüber erfahren.