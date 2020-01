Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr ist eine Fußgängerin im Achener Weg in Isny von einer Autofahrerin übersehen und angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 25-jährige Autofahrerin unterwegs in Richtung Achen. Als sie von dort in den Brühlweg abbog übersah die Fahrerin eines Opel Corsa die 55-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin erlitt durch die Kollision einen Schlüsselbeinbruch. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.