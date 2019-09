Fußball-Kreisliga B VI: KSC glückt erneut später Ausgleich

In der Fußball-Kreisliga B VI haben sich die TSG Rohrdorf und der Kleinhaslacher SC am Samstag mit 1:1 getrennt. Für beide Teams war es im zweiten Spiel die zweite Punkteteilung.

„Es war ein hartes, sehr taktisch geprägtes, aber kein unfaires Spiel. Das Unentschieden ist korrekt“, sagte Rohrdorfs Spielertrainer Christian Jacob. Vor der Pause sei seine Mannschaft die bessere gewesen, in der zweiten Halbzeit dann die Gäste, so seine Einschätzung.

Kleinhaslachs Spielertrainer Patrick Zeh hingegen haderte, wie schon nach dem 1:1 gegen Haslach, mit dem Spielverlauf: „Es war ähnlich wie am ersten Spieltag, dass wir wieder Chancen haben liegen lassen ohne Ende. Mit dem einzigen Torschuss, den die Rohrdorfer gehabt haben, machen die das Tor, und wir rennen wieder dem Rückstand hinterher. Und am Ende musst du wieder froh sein, dass du noch das 1:1 holst, obwohl das eigentlich zu wenig ist.“

In der noch jungen Saison ist David Tasch, der gegen den ASV Wangen mit seinen beiden Treffern einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ausgeglichen hatte, der bislang einzige Rohrdorfer Torschütze. Gegen den Isnyer Lokalrivalen brachte er seine TSG in der 41. Minute mit einem sicher verwandelten Strafstoß in Führung. KSC-Torhüter Giuseppe Mastroianni hatte zuvor Maximilian Hörburger gefoult. „Das war ganz klar, da brauchen wir nicht zu diskutieren“, erkannte KSC-Trainer Zeh die Rechtmäßigkeit der Schiedsrichterentscheidung an.

Wie am ersten Spieltag, als der Treffer erst in der Nachspielzeit fiel, konnte Kleinhaslach im Anschluss an einen von Patrick Zeh getretenen Freistoß ausgleichen. In der 80. Minute köpfte Philipp Prinz dessen Flanke in die gegnerischen Maschen.

Am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr, erwartet der Kleinhaslacher SC in der dritten Bezirkspokalrunde den Landesligaabsteiger SG Kißlegg.

TSG Rohrdorf – Kleinhaslacher SC 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 David Tasch (41./Elfmeter), 1:1 Philipp Prinz (80.).

SV Amtzell – FC Wuchzenhofen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 Nikolai Hack (35.), 1:1 Christopher Zindstein (47.), 1:2 Felix Lingenheil (85.), 2:2 Gabriel Ambs (88./Elfmeter); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Kevin Fürst (73./FCW).

SV Immenried – SV Arnach 2:4 (2:2). – Tore: 1:0 Niclas Weber (1.), 2:0 Fabian Dietenberger (11.), 2:1 Fabian Nadig (30.), 2:2 Belmin Dinic (35.), 2:3, 2:4 Fabian Nadig (69., 84.).

TSV Opfenbach – ASV Wangen 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 Stefan Brey (3.), 2:0 Christian Rief (26.), 3:0 Sylvester Ebole (38.), 4:0 Stefan Brey (55.), 5:0 Yalcin Güse (59.).

SV Haslach – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 1:2. – Tore: Schützen nicht gemeldet.

SV Aichstetten – TSV Stiefenhofen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 Lukas Kling (30.), 2:0 Michael Herrmann (44.), 3:0 Simon Schäffeler (87.).