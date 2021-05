Frühlingshaftes Angebot auf dem Isnyer Wochenmarkt

Beim Isnyer Wochenmarkt am Freitag, 14. Mai, werden erneut zusätzliche Stände zugegen sein. Gartenfreunden bietet sich eine weitere Gelegenheit, an regional produzierte und qualitativ hochwertige Jungpflanzen, Kräuter und Gartengeräte zu kommen, wie es in der Ankündigung heißt.

Bereits am 22. und 29. April sei der städtische Wochenmarkt etwas größer als üblich gewesen. Zu Gast waren jeweils vier Stände, die das Lebensmittelangebot mit Setzlingen, Pflanzen und Sträuchern ergänzten. Wegen der großen Nachfrage der Besucher und der positiven Resonanz der Marktbeschicke laden Stadtmarketingbüro und Marktmeister Markus Fischer die regionalen Produzenten erneut nach Isny ein. Am 14. Mai, an dem der donnerstägliche Wochenmarkt wegen Christi Himmelfahrt an einem Freitag stattfindet, können Interessierte das frühlingshafte Angebot erneut nutzen. „Viele Besucher haben sich über das Angebot für Garten und Terrasse gefreut. Einige sind extra deswegen zum Markt gekommen“, sagt Fischer.

Außerdem wolle man die Produzenten unterstützen, die wegen vieler ausgefallener Märkte weniger Möglichkeiten haben, ihre Waren anzubieten. Auf die Anfrage des Stadtmarketingbüros reagierten die Marktbeschicker prompt. „Fast alle Marktbeschicker, die bereits an den vergangenen Terminen mit dabei waren, haben sofort zugesagt, noch einmal nach Isny zu kommen“, freut sich Milena Fink.