Fröhliches „Sing´mer zamm mit dem Männerchor Beuren“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Männerchor Beuren lud erstmals zum gemeinsamen Singen in den Landgasthof „Kreuz“ in Beuren ein. Schon beim ersten Lied huschte ein Lächeln über die Gesichter, als die „Capri Fischer“ intoniert wurden. Gesungen wurde nach einem Textheftchen und der Begleitung auf dem E-Piano von Dirigentin Renate König. Sie spielte die Melodie in einfühlsamer Lautstärke vor, bis die Besucher*innen, sowie die Sänger des MGV kraftvoll einsetzten. So schweißten Lieder wie „Country Roads“, „Der wilde, wilde Westen“ oder „Griechischer Wein“ die Gruppe zusammen und es entstand ein raumfüllender, runder Klang.

Durch das Programm führte Werner Sommerer, der in humorvoller Art anmoderierte und Gastgeber Marco Meyer ein herzliches Dankeschön aussprach, Reinhold Schädler bereicherte das Programm mit schwäbischen Anekdoten.

Ein besonderes „Ohrenschmankerl“ war das Lied „Gschupfte Nudla“, das über Speisen aus Kindheitstagen der Region berichtet. Hierbei wurden zu den „gschupften Nudla“ auch „saure Kuttla, Häberlesmuaß, Flädlessuppa, Krombira mit Mil und Käs“, sowie der Most besungen.

Gegen Ende wurde einem Wunsch aus dem Kreis der Gäste entsprochen und der Männerchor gab vierstimmig das Weinlied „Von der Traube in die Tonne“ zum Besten. Den Abschluss machte die Sängerrunde mit Matthias Claudius: „Der Mond ist aufgegangen.“

Nächster Auftritt der Männerchores ist am Samstag, 3. Dezember auf der Schloßweihnacht in Isny um 20.15 Uhr mit „Stimmen zum Advent und alpenländische Weisen“.