Frisches Grün für Rohrdorf

Momentan erwacht dank der frühlingshaften Temperaturen überall wieder die Natur aus ihrem Winterschlaf. Passend dazu wurden am Spielplatz am Salzmoosweg in Rohrdorf neue Bäume gepflanzt, die künftig das Areal verschönern und Schatten spenden werden. Für die tatkräftige Hilfe geht ein herzliches Dankeschön an Ralf und Andreas vom Bauhof in Isny.