Frisch gezapfte Qualitätsmilch von Marie und Möwe

Christian Hodrus fährt mit seinem Kühlanhänger etwas verspätet vor, um erstmals mit zwei 200-Liter-Frischmilch-Edelstahltanks den neuen Milchautomaten im Isnyer Rewe-Markt an der Lindauer Straße zu befüllen. Die Milch wurde am frühen Vormittag von „Marie“ und „Möwe“ und weiteren 63 gesunden Kühen im Familienbetrieb Hodrushof in Sommersbach-Baumgarten gemolken. Der Landwirt ist ein wenig spät dran, weil er zuvor schon zwei Tanks zum Milchautomaten im „Ferienpark Allgäu“ bei Urlau bringen und die Anlage dort in Gang setzen musste. „Das erste Mal dauert’s halt ein bisschen länger, wenn alles eingespielt ist, können sich Rewe-Kunden in Isny ab Ladenöffnung mit Qualitätsmilch selbst bedienen“, sagt Hodrus.

Die Verspätung hat insofern Vorteile, weil Ehefrau Silvia derweil den fragenden Kunden die beiden Automaten gleich am Eingang erklären kann. Aus dem Flaschenautomaten können Kunden Ein-Liter-Glasflaschen entnehmen und im nebenstehenden Milchautomaten befüllen. „Einfach in die Ausgabeluke einstellen, durch Knopfdruck die Menge eingeben und schon fließt die frische Milch in die Flasche oder in ein anderes mitgebrachtes Gefäß“, erklärt die junge Bäuerin.

Bezahlt wird mit Münzeinwurf oder Scheineinzug. Angeboten wird auch eine Kundenkarte. Als Startgebühr sind 20 Euro zu entrichten, danach können Milchtrinker immer wieder „nachladen“. Auch Bezahlung mit Kreditkarte oder „MobilPay“ sei möglich.

Die beiden Kinder von Silvia und Christian Hodrus wollen beim Startlauf unbedingt dabei sein: Der fünfjährige Marco schwärmt von seiner Lieblingskuh Marie, die sei schon älter als er selbst, und erzählt auch vom Bullen „Jakob“, den er möge, weil der ganz brav sei. „Wenn ihr uns auf dem Hof besucht, dann zeige ich euch meine Lieblingstiere“, erklärt der Bub. Die vierte Generation auf dem Hof steht augenscheinlich in den Startlöchern.

Tochter Sophie ist erst drei Jahre alt, aber auch schon ein bisschen in ihre Lieblingskuh „Möwe“ verliebt. Silvia ist froh, dass sich ihre eigene Mutter für die beiden Kinder mitverantwortlich weiß, denn mit dem neuen Standbein, der direkten Milchvermarktung, gebe es viel zu tun. Oma und Opa Hodrus sind Vollerwerbslandwirte und kümmern sich um das Grünland und die Arbeit im Stall.

Christian, der junge Landwirtschaftsmeister, ist zuständig für den Milchstrom zwischen Melkstand und den aktuell vier Zapfautomaten an vier Standorten. Ehe die Milch den Hof verlässt, müsse sie – vom Gesetzgeber vorgeschrieben – einen schonenden Pasteurisierungsprozess durchlaufen, „eine ziemliche Technik-Investition“ für den Hodrushof, erzählt er.

Rewe-Markt-Betreiber Samuel Schönle ist ebenfalls Zeuge beim ersten Abfüllen an der Milchzapfstelle, er meint: „In jeder Warengruppe biete ich Regionalprodukte an, das ist mir ganz wichtig.“ Deshalb sei die Milchlieferung vom Hodrushof „mit einhundert Prozent Natur, Allgäu und Qualität genau richtig und passend für meine Angebotsstrategie“.