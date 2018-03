Friedrich Moch läuft auf Platz vier beim Continental Cup

Wenige Tage vor der Deutschen Meisterschaft in Oberstdorf, haben sich die deutschen Langläufer noch einmal beim Continental Cup im bayerischen Zwiesel mit der Nachwuchselite der Alpenanrainerstaaten gemessen. Die Teilnehmer aus Isny lieferten gute Ergebnisse ab.

Im Einzel ging es in der klassischen Technik los. Amelie Hofmann lief über die fünf Kilometer lange Distanz auf einen soliden 20. Platz als fünftbeste Deutsche. Die Isnyerin Celine Mayer, die für den SC Oberstdorf startet, zeigte ihre bestechende Form und wurde Fünfte und war damit zweitbeste Deutsche. Friedrich Moch konnte bei den Junioren erneut überzeugen und lief nach zehn Kilometern auf den zehnten Platz und wurde damit viertbester Deutscher. Damit konnten Hofmann und Moch erneut zeigen, dass sie bei den älteren Junioren mithalten können.

Dies stellten sie auch am zweiten Tag unter Beweis. Friedrich Moch kam als bester Deutscher im Massenstart in der freien Technik nach 15 Kilometern mit 4,6 Sekunden auf den Sieger auf den hervorragenden vierten Platz. Dabei trennten ihn zu Platz zwei nur 0,5 Sekunden. Auch Amelie Hofmann konnte als beste Läuferin des Jahrgangs 2000 überzeugen und wurde insgesamt 17. Die zwei Jahre ältere Celine Mayer wurde Siebte und damit erneut zweitbeste Deutsche. Sie gehört damit bei den Juniorinnen sicherlich zu den Favoriten bei der am Wochenende anstehenden Deutschen Meisterschaft. Moch ist bei der Jugend U 18 vermutlich der Favorit, ebenso gehört Hofmann beim längeren Massenstart-Rennen zum erweiterten Favoritenkreis.