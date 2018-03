Friedrich Moch holt dritten DM-Titel

Langläufer Friedrich Moch vom WSV Isny hat die Saison mit dem Titel über 20 Kilometer bei der Deutschen U-18-Meisterschaft in Reit im Winkl abgeschlossen. Zuvor hatte er bereits zwei Goldmedaillen bei der Junioren-DM Ende Februar in Oberstdorf geholt. Vereinskollegin Amelie Hofmann wurde Dritte über die Langstrecke. Der WSV Isny beendete als deutschlandweit siebtbester Verein im Langlauf die Saison.

Kurz vor Ostern hieß es noch einmal alles geben für die Jugendläufer des WSV Isny bei der Deutschen Meisterschaft im Langlauf in Reit im Winkl. Zuerst stand der Teamsprint auf dem Programm, bei dem die Sportler ihr jeweiliges Bundesland als Staffel vertraten. Amelie Hofmann startete zusammen mit Julia Metzler aus Niederwangen in der Klasse U18. Gelaufen wurde in der freien Technik. Abwechselnd mussten die beiden Läuferinnen jeweils viermal einen Kilometer sprinten. Am Ende wurden beide mit dem vierten Platz belohnt. Friedrich Moch lief Valentin Haag aus Kirchzarten in der Klasse U18. Die beiden mussten ebenfalls viermal ein Kilometer abwechselnd sprinten. Sie unterlagen mit 0,1 Sekunden Rückstand dem Team aus Sachsen.

Sieg in der Gesamtwertung des Deutschland-Pokals

Am zweiten Tag wurde um die Titel auf der Langstrecke gekämpft. Gelaufen wurde in der klassischen Technik mit einem Massenstart. Friedrich Moch bewies hierbei erneut sein Können und sicherte sich den dritten Deutschen Meistertitel in dieser Saison nach insgesamt 20 Kilometern. Amelie Hofmann zeigte ebenfalls noch mal, was in ihr steckt und wurde nach 15 Kilometern Dritte. Dieses Rennen war das letzte, das zur Gesamtwertung um den Deutschland-Pokal gewertet wurde. Friedrich Moch gewann die Gesamtwertung erneut souverän, nachdem er insgesamt zwölf Rennen für sich entschied. Amelie Hofmann wurde Vierte in der Gesamtwertung. Auch sie kann auf etliche Podestplätze von Platz eins bis drei in der nun abgelaufenen Saison zurück blicken. Jacob Fischer erreicht in der Gesamtwertung den 43. Platz und Luca Hilber den 39. Platz.

Als letzter Wettkampf der Saison stand die Vereinsstaffel auf dem Programm, bei der die Läufer aus ihrem jeweiligen Heimatverein eine Staffel bilden konnten. Die Isnyer Läufer starteten in der Kategorie Mixed Staffel. Gelaufen wurde in der freien Technik. Der Spaß stand hierbei ganz klar an erster Stelle. Die Isnyer hatten bei der Verlosung der Startaufstellung Pech und mussten recht weit hinten starten. Nachdem es eng am Start zu ging, wurde Amelie Hofmann in eine Sturz verwickelt und musste das Feld von hinten aufrollen. Als zweiter Läufer ging Ludwig Moch für den erkrankten Jacob Fischer ins Rennen und schlug sich tapfer. Normalerweise schaut er sich die Rennen seines Bruders vom Streckenrand an. Als Schlussläufer versuchte Friedrich Moch, ein paar Plätze gut zu machen. Am Ende war es der 23. Platz für die Isnyer Staffel bei 43. gestarteten Staffeln.

In der Vereinsgesamtwertung Skilanglauf des Deutschen Skiverbandes wurde der WSV Isny als bester Verein aus Baden Württemberg Siebter. Hierbei wurden alle Rennen im Deutschland Pokal und Deutschen Schülercup gewertet.