Friedrich Moch glückt die Generalprobe

Friedrich Moch scheint bereit für sein Debüt im Langlauf-Weltcup. Die Generalprobe jedenfalls gewann der 19-Jährige vom WSV Isny. Beim Alpencup im italienischen Pragelato wurde er Erster über die zehn Kilometer im freien Stil. Vereinskameradin Amelie Hofmann lief aufs Podium.

Auf den Olympiastrecken von Turin überzeugte Hofmann mit dem dritten Platz über die ungeliebte kurze Fünf-Kilometer-Distanz. Am Ende fehlten im freien Stil nur 0,1 Sekunden auf Platz zwei. Bereits am Vortag war die Missenerin, die für den WSV Isny startet, als beste Deutsche auf den fünften Rang über 15 Kilometer in der klassischen Technik gelaufen.

Hofmann fand’s „mega schön“

Mit diesen Topplatzierungen empfahl sie sich für weitere internationale Rennen. „Natürlich bin ich zufrieden. Es war mega schön heute. Die Strecke war cool und der Fight um die Plätze hat total Spaß gemacht“, sagte Hofmann.

Noch besser machte es Friedrich Moch, der über zehn Kilometer im freien Stil einen souveränen Sieg einfuhr. Eine Woche vor seinem Weltcup-Debüt beim Heimrennen in Oberstdorf distanzierte der Isnyer das Feld um fast eine halbe Minute. Damit stellte er erneut unter Beweis, dass die Form stimmt und untermauerte seine Nominierung in den Weltcup-Kader. Im Hinblick auf seinen Weltcupeinsatz am kommenden Wochenende verzichtete das Aushängeschild des WSV Isny auf einen Start beim kräftezehrenden Skiathlon über 30 Kilometer.