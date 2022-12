Friedrich Hechelmann liest vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen ganz besonderen Gast durfte die Grundschule Neutrauchburg an ihrem Vorlesetag begrüßen. Friedrich Hechelmann las einer kleinen Kindergruppe Auszüge aus seinem Buch „Manolito“ vor. In einem kleinen, gemütlichen Zimmer versammelte sich eine kleine Gruppe Kinder und lauschte der Geschichte vom kleinen Manolito mit dem „Herzen eines Elefanten“. Hechelmann gelang es, die Kinder zu verzaubern und mit leuchtenden Augen erzählten diese ihrer Lehrerin von ihrer Reise in die Fantasiewelt Manolitos.

Insgesamt vier Eltern und alle Lehrerinnen lasen den Kindern abenteuerliche, spannende, lustige, nachdenkliche, unbeschwerte Kinderbücher vor. Die Kinder konnten sich aus einem recht großen Angebot ihr „Wunschbuch“ auswählen, bekamen dazu eine Eintrittskarte und genossen in einem liebevoll dekorierten Raum eine Stunde lang die entspannte, ruhige Atmosphäre des Vorlesens.

Alle waren sich einig: Es sollte jeden Tag Vorlesetag sein – vielleicht ein Ansporn an die Eltern.