Friedrich Hechelmann liest am 18. Dezember in Isny aus seinem neuen Roman

Eine Lesung mit Friedrich Hechelmann, musikalisch begleitet von Markus Kimmich (Gitarre), findet am Samstag, 18. Dezember, ab 19 Uhr im Roten Salon von Schloss Isny statt. Laut Vorschau liest der Autor erneut aus seinem neuesten Märchenroman. Noch gibt es Restkarten, wie der Veranstalter mitteilt.

Er erschafft in „Panthea“, dem letzten Band seiner Trilogie, eine mythische, sagenumwobene Welt, die uns auf realistische Weise die Kraft der Freundschaft nahe bringt. Neben der Lesung können die Besucher auch die Originallithographien von Friedrich Hechelmann zu seinem neuen Märchenroman in der Ausstellung im Schloß besichtigen – ein ganz besonderes Erlebnis.

Zum Konzertbesuch ist die 2G-Regel zu beachten. Während der Veranstaltung ist Maskenpflicht. Alle bisher gekauften Eintrittskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit. Einen kleinen Rest an Tickets können per E-Mail an finfo@rotersalon-isny.de, unter Telefon 0171 / 875 52 37 oder an der Abendkasse ab etwa 45 Minuten vor Konzertbeginn erworben werden. Die Eintrittspreise betragen 20, ermäßigt 18 Euro.