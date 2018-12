Freundschaft zwischen Ortsteilen ist in Jahren gewachsen

Der Vorbereitungsmarathon, den die beiden Musikkapellen Rohrdorf und Menningen hinter sich gebracht haben, ist in einen Konzertabend in der voll besetzen Benzenburghalle in Rohrdorf gemündet. Es war das neunte Mal in Folge, dass die Kapellen gemeinsam ein Konzert gaben, erinnerte der Vorsitzende der Musikkapelle Menningen, Tobias Schatz.

Mit einbezogen war die Jugendkapelle Meßkirch: Die 36¦Jungmusiker aus Heudorf, Menningen und Rohrdorf stellten sich unter der Leitung von Zsombor Rethy musikalisch vor. Für ihre Vorträge „Eagles Awake“ und „Cinema Paradiso“ mit dem Saxofon-Solo von Johanna Sulger ernteten sie viel Applaus. Die Moderation übernahmen Kira Zwick und Jana Schatz. Begeistert nahm das Publikum auch „Great Movie Adventures“ auf, ein Mittelstufenstück, sowie die kubanischen Rhythmen „Havana“ von Matt Conaway. Mit Zugaben verabschiedeten sich die Jungen und Mädchen unter lang anhaltendem Beifall. Zsombor Rethy erklärte hierzu, für einige der jungen Spieler sei es der erste Auftritt auf der Bühne gewesen.

Mit Erich Wassmer stand ein neuer Dirigent vor der Musikkapelle Menningen, der mit dem zackigen Marsch „Berliner Luft“ seinen Einstand gab. Altbekannte Melodien erklangen bei „Golden Swing Time“. „The Sound of Silence“, eine musikalische Verbindung von Sinfonie und rockigen Klängen, zeigte das gute Leistungsniveau der mit 30¦Musikern besetzten Kapelle. „Santiano“ vereinte Sturm und raue See: Davon erzählte Lena Irßlinger, die durch das Programm führte. Mit „The Lion King“ aus dem Zeichentrickfilm „König der Löwen“ von Walt Disney und „Rock you like a Hurricane“ von den Scorpions mit Soli des Dirigenten Erich Wassmer und seines Sohns an der E-Gitarre, zeigten die Musiker die große Bandbreitedes Repertoires.

Der Rohrdorfer Ortsvorsteher Hubert Frick erklärte, er sehe in den guten Kontakten der beiden Musikkapellen ein Beispiel für die gute Entwicklung beider Ortsteile und ihrer Vereine. Hier entstünden Freundschaften, „die wir heutzutage mehr denn je brauchen“.

„Alphornzauber“ als Höhepunkt

Die Musikkapelle Rohrdorf startete mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger ins Programm. Marko Stauß und seine Musiker spielten mit „James Bond 007“ Filmmelodien der Bond-Klassiker. Der Höhepunkt des Abends war wohl das Stück „Alphornzauber“, Erinnerungen an Altrei in Südtirol: Hier glänzte Roland Mauz mit dem Alphorn, dezent begleitet vom Orchester. Als Antwort auf den stürmischen Beifall gab es eine Wiederholung.

Als ein Klagelied über die Klimaveränderung stuft der Komponist Armin Kofer sein Werk „Schmelzende Riesen“ ein, wie Rudi Schafheutle in der Anmoderation erzählte. In sehr gefühlvoll gespieltem Pianissimo bis hin zum Forte machte die Kapelle die Klimaveränderung und die dabei entstehende Gletscherschmelze deutlich.

Musik von der kolumbianischen Küste gab es mit dem Stück „Tumaco“, im Medley „Supertramp“ waren Rockrhythmen zu hören. Nach diesem offiziellen Abschluss des Programms gab es langen Beifall für die Musiker und ihren jungen Dirigenten Marko Stauß, sodass mehrere Zugaben folgten.

Die Besucher waren sehr beeindruckt von der Leistung der Kapellen. Theodor Blender, selbst Musiker mit Leib und Seele, lobte die „anspruchsvollen Stücke, die gut ausgearbeitet waren“. Dies bestätigte auch Harald Hagen, ein langjähriger Musiker. Er hob hervor, die Jugendkapelle sei ein super Team.