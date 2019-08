Freude und Genuss beim Allgäu Tag

Traditionsgemäß ist am Donnerstag, der in Bayern zu den Feiertagen gehört, wieder Allgäu Tag in Isny gewesen. Dieses Jahr ließ sich die Sonne nicht ganz so ausdauernd blicken, wie die Besucher es aus den vergangenen Jahren gewohnt sein dürften – was jedoch kaum eine Auswirkung auf die Besucheranzahl hatte. Das Publikum war bunt gemischt, von Jung bis Alt war alles vertreten und einige Besucher kamen standesgemäß in den schönsten Dirndl und Lederhosen in Isnys Fußgängerzone.

Auch die ganz Kleinen, die vielfach an der Allgäu Olympiade teilnahmen, waren mitunter äußerst schick hergerichtet und trugen ihre geflochtenen Zöpfe nicht ohne Stolz. Es war eine Freude, den Mädels und Jungs dabei zuzusehen, wie sie ernsthaft und hochkonzentriert die Holz-Kuh Alma melkten, Äste sägten oder Käse probierten. Aber immerhin winkte auch ein toller Preis, da darf man motivationstechnisch schon mal Vollgas geben.

Martina Schütz, die auch beim kommenden Kunsthandwerkermarkt wieder dabei sein wird, hatte für jeden Geschmack die richtige Kleidung dabei. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester produziert die Sulzbergerin Kinderkleidchen, Dirndl, Lederhosen, Blusen, Hemden, Kissenbezüge und vielerlei mehr – im traditionellen Stil oder ganz modern. Die Dirndl allerdings haben eine ganz besondere Geschichte, denn ihr Weg bis zum Marktstand ist denkbar lang. Er beginnt damit, dass Menschen ihre aussortierten Dirndl der Aktion Hoffnung schenken. Da in aller Regel traditionelle süddeutsche Kleidung in Ungarn oder Kroatien nicht getragen wird, kauft Martina Schütz diese Kleidungsstücke der Wohltätigkeitsorganisation ab und „richtet sie ein bisschen her.“ Meist werden neue Schürzen benötigt oder einige Knöpfe müssen ersetzt werden, manchmal fehlt auch einfach die passende Bluse. Sobald alle Komponenten der Dirndl wieder stimmen, können sie verkauft werden – zum Beispiel beim Allgäu Tag.

„Ich mache das total gerne,“, erzählt die patente und freundliche Bayerin, „und angefangen hat alles mit alten Bettbezügen, die keiner mehr wollte. Das ist auch heute noch ein Weg, wie unsere Produkte entstehen.“. Unglaublich, wenn man die zauberhaften kleinen, mit verspielten Bordüren verzierten Hemden sieht, dass aus alter Bettwäsche entstanden sind – das ist rundum gelungenes Upcycling. Und auch sonst hat Martina Schütz ein Auge darauf, dass es ökologisch zugeht bei ihr. „Die Knopfschachteln sind von einem Freund der Familie alle handgemacht. Ich mag es nicht, wenn ich mit Plastik umgeben bin. Holz wirkt einfach ganz anders auf die Menschen, ich schätze das sehr.“

Zirbenholz als erdendes und beruhigendes Element

In diesem Zusammenhang fällt ihr eine rührende Geschichte ein: „Einmal kam ein älterer Herr zu mir an den Stand und hat in den Knopfschachteln gekruschtelt. Nach ein paar Minuten sagte er, er werde gerade durch die Schachteln an den Krieg und seine sehr liebevolle Oma erinnert. Damals hat nämlich die Großmutter – eine offensichtlich sehr kluge Frau – ihre Enkel bei der Flucht in den Bunker angewiesen, die Knopfschachteln mitzunehmen und die Knöpfe anschließend schön ordentlich zu sortieren. So saßen die Kinder zusammen, waren mit einer ‚wichtigen‘ Arbeit betraut, und dadurch von der allgegenwärtigen Angst abgelenkt.“ Nicht nur Martina Schütz bekommt eine Gänsehaut, als sie diese Erinnerung weitererzählt.

Neben Martina Schütz hatte ihr Mann Toni Schütz seinen eigenen Stand und bot den vorbeilaufenden Kindern an, die mitgebrachten Zirbenäste zu hobeln. Handschuhe an und los ging es: Hobeln, hobeln, hobeln –bis endlich so viele Zirbenholzspäne heruntergerieselt waren, dass man ein kleines Kissen damit füllen konnte. Der Duft, der von den zarten Spänen ausging, war schon wahrzunehmen, als man das Zelt betrat, doch ein Kissen an die Nase zu halten, war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Intensiv, würzig, holzig – ein Genuss. Und obendrein ist Zirbenholz ein wahrer Helfer in Sachen Gesunderhaltung des Menschen.

Dass Toni Schütz sein Holz liebt und voll hinter den daraus entstehenden Produkten steht, war ihm deutlich anzumerken. Nicht nur seine aufgeschriebenen und mitgebrachten Informationen, auch das Wissen, dass er weitergeben kann, ist bemerkenswert. „Ich habe irgendwann mal mit meiner Frau zusammen überlegt, was ich an den Markttagen, an denen sie ihre Kleidungsstücke verkauft, anbieten könnte. Und da ist uns das Zirbenholz eingefallen, mit dem man einfach so viel machen kann.“

Kräuterboschen als Must-Have auf dem Allgäu Tag

Intensive Düfte waren auch am Stand der Käuterboschen von Brigitte Ortmann das Erste, was die Besucher wahrnehmen konnten. Neben einem liebevoll dekorierten Pferdeanhänger fanden vor allem Frauen ihren Weg zu den farbenfroh gebundenen Sträußen. „Wir haben gestern mit dem Binden der Boschen angefangen, da waren es am Ende rund 140 Stück. Die sind mittlerweile schon alle restlos verkauft.“, lacht die Argenbühlerin mittags gegen 12 Uhr. An ihrem Stand hat sie auch eine kleine Information aufgehängt, die sie auf Nachfrage erklärt: „Wir binden hier die Boschen mit vielen verschiedenen regionalen Kräutern. Die Käufer können heute Abend damit in die Kirche zu einer Kräutersegnung gehen, um zu erreichen, dass die einzelnen Pflanzen ihre volle Heilkraft entfalten.“

Eine Kräuterweihe fand beispielsweise um 19 Uhr in Beuren statt. Auch hier ist, neben all den modernen und munteren Menschen, wieder die alte Tradition und besondere Naturverbundenheit der Allgäuer und Allgäuerinnen zu spüren. Genau das macht den Allgäu Tag in Isny aus: Altes Wissen und jahrzehntelange Traditionen werden verbunden mit neuen Ideen und modernen Akzenten. Schön, dass beide Seiten so wunderbar in Einklang zu bringen sind.