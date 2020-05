Mit vier musikalischen Fensterkonzerten sind am Dienstag die Bewohner der Plegeeinrichtungen Haus Sonnenhalde und des Stephanuswerks beschenkt worden.

Wie Isny Marketing mitteilt, machte Saxophonist Christian Segmehl aus Wuchzenhofen in Begleitung von Kirchenmusiker Christian Schmid am Piano den Auftakt zu einer neuen Reihe von „Fensterkonzerten“ für Heimbewohner Freude, Trost und Abwechslung – . Ein wenig „Freude, Trost und Abwechslung“ sollen die jeweils rund 30-minütigen Konzerte für die Menschen bringen. Die Situation der Bewohner in Pflege- und Behinderteneinrichtungen ist besonders bedrückend. In den letzten zwei Monaten konnten sie keinen oder kaum Besuche empfangen. Aus diesem Grund hat das Aktionsbündnis Mutmacher in Kooperation mit dem Kulturbüro Isny ein neues Projekt ins Leben gerufen. Unter Federführung von Christian Schmid, katholischer Kirchenmusiker in Isny und dem Büro für Kultur wurde ein Konzept für Fensterkonzerte entwickelt.

Christian Schmid hat laut Mitteilung verschiedenste Musiker organisiert, die mit ganz unterschiedlichen Genres von Klassik bis Pop bis hin zu Blasmusik aufwarten.

Konzerte sind bis September/Oktober geplant

Je nach örtlichen Gegebenheiten wird an manchen Einrichtungen an zwei Standorten gespielt, damit möglichst viele Heimbewohner dabei sein können. So konnten viele der 70 Bewohner vom Haus Sonnenhalde sowie von den 120 Bewohnern des Stephanuswerks die je zwei Konzerte mitverfolgen. Denn „zusammen“ ist in Zeiten von Corona für Risikogruppen nicht erlaubt.

Die Fensterkonzerte von Mutmacher &Kulturbüro sollen – wenn das Wetter mitspielt – alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag stattfinden. Für den 26. Mai hat sich Thomas Herz mit Schülern der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu angekündigt. (Bläser, Klavier & andere) Im Juni spielen Alisa Heutmann und Markus Kimmich (Flöte & Gitarre) sowie Christian Feichtmair mit Christian Schmid (Gesang& Piano). Geplant sind die Konzerte voraussichtlich bis September/Oktober.