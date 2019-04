Freud’ und Leid der Petrijünger

Einen Schrecken hat so mancher Spaziergänger bekommen, der vergangenen Samstag im Isnyer Kurpark unterwegs gewesen ist: Der Grabenweiher zwischen Stadtmauer und Kurhaus war fast gänzlich ohne Wasser. Den Grund erläuterte diese Woche Jens Wieprecht, erster Vorstand des Isnyer Fischereivereins, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir haben rund 140 Karpfen in den Biesenweiher umgesetzt“, außerdem seien an einem hochgezogenen Schieber, durch den das Weiherwasser abgelassen wurde, jede Menge junge Forellen in die Freiheit der Isnyer Ach „entlassen“ worden.

Derlei Aktivitäten gehören zum Jahresprogramm des Vereins, um die Fischbestände in den Isnyer Gewässern zu erhalten, zu hegen und zu verjüngen. Derlei Arbeit wurde 2018 allerdings empfindlich gestört, wie Wieprecht unlängst auf der Generalversammlung im Bayerischen Wirt zusammenfasste.

Das Jahr der Gewässerprobleme

Sein Jahresbericht begann mit einem unterspülten Bauwerk am vorderen Ablauf am Parkplatz, das schon im Frühjahr für einen „massiven Wasserverlust am Hengelesweiher“ verantwortlich war: „An einem trockenen Tag verloren wir bis zu 50 Zentimeter Wasser innerhalb von 24 Stunden“, blickte der Vereinschef zurück. Das Bauunternehmen Dobler habe „schnell und unkompliziert geholfen und mittels einer Lehmpackung das Bauwerk abgedichtet“, wodurch der unkontrollierte Ablauf „vollständig gestoppt“ werden konnte.

Wieprecht merkte an, dass „die Kosten von mehreren Tausend Euro der Verein getragen habe“, weil der Besitzer des Weihers eine Kostenübernahme abgelehnt und auf den Pachtvertrag verwiesen habe. In dem sei geregelt, dass der Verpächter nur Materialkosten trage und der Verein für Arbeitslohn aufzukommen habe.

Die Sommersaison eröffnete „ein weiteres großes Problem, ein undichter Ablaufschieber am Biesenweiher“, durch den sich das Gewässer „in kürzester Zeit“ entleert habe. Doch damit nicht genug: „Kurz darauffolgender Regen spülte Sedimente in den Weiher, die nicht ausreichend verdünnt werden konnten, am nächsten Morgen schwamm fast der gesamte Besatz tot an der Oberfläche“, erinnerte Wieprecht.

Einige Vereinsmitglieder und die Isnyer Feuerwehr, die „kostenlos und unkompliziert geholfen hat“, hätten „annähernd 300 Kilogramm“ Fisch der Tierfutterverwertung zuführen müssen.

Der Bauhof habe den Schieber zunächst vermeintlich repariert, kürzlich sei aber festgestellt worden, „dass er immer noch undicht ist, er wurde provisorisch abgedichtet, muss aber ein weiteres Mal repariert werden“, sagte Wieprecht.

„Das gesamte Ausmaß der anhaltenden Trockenheit“ in der Argen 2018 werde sich erst „in den kommenden Monaten oder auch Jahren zeigen“, fuhr der Vorsitzende fort, mit dem „Umsetzen der verbliebenen Fische konnten wir leider nur Schadensbegrenzung betreiben“ (SZ berichtete). Der Fischereiverein habe sich daher entschlossen, „größere Mengen an unterschiedlich großen Fischen zu besetzen“.

Zuletzt ging Wieprecht auf den Ölunfall am Sauweiher im Januar 2019 und den aktuellen Stand ein: Das Landratsamt habe „vorsorglich vor dem Verzehr der Fische aus diesen Gewässern gewarnt“. Die Ölsperren würden „bis auf Weiteres“ verbleiben, weil steigende Außentemperaturen Öl in die Ach freisetzen könnte, das derzeit noch an den Wasserpflanzen haftet, der Verein werde von den Verantwortlichen in Stadt und Kreis „auf dem Laufenden gehalten“.