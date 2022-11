Freiwilligendienst gibt jungen Menschen etwas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadt Isny und ihre Einrichtungen bietet jungen Menschen Möglichkeiten für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Dienst im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Der Kinder- und Familienbeauftragte Matthias Hellmann hat alle jungen Unterstützer zu einem gemeinsamen Treffen zusammen mit Bürgermeister Rainer Magenreuter eingeladen.

„Ihr leistet mit Eurem Engagement einen sehr wertvollen Beitrag, Schön, dass Ihr da seid.“, so konnte Matthias Hellmann Mitte November 19 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 21 Jahren im Großen Sitzungssaal im Rathaus begrüßen. Auch Bürgermeister Magenreuter, nahm sich gerne an diesem Vormittag Zeit, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und seine Wertschätzung auszudrücken.

Angestellt sind die Freiwilligendienstler seit September bei der Stadt Isny. Wertvolle Mitarbeiter sind sie an Isnyer Schulen, den Grundschulen in Neutrauchburg und Rohrdorf, in städtischen Kindergärten, im Schülerhaus, in der Jugendarbeit und beim Baubetriebshof.

„Ganz bewusst, legen wir diese Begrüßung jährlich auf Mitte November“ so Hellmann „denn dann hat man sich in der Einrichtung bereits orientieren und Abläufe kennenlernen können“. Dass alle schon gut angekommen sind, machte der Austausch sehr deutlich. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichteten, welche Aufgaben sie in den Einrichtungen und Dienststellen übernehmen. Die Dienstzeit von einem Jahr bietet echte Einblick in den Arbeitsalltag. Nach fast acht Wochen Dienstzeit war schon alles dabei: erste richtige Highlights, erste Erkenntnisse ob einem das Arbeitsfeld liegt und aber auch Aufgaben, auf die lieber verzichtet würde.

Deutlich wurde auch, dass ein Freiwilligendienst den jungen Menschen etwas gibt. Wartezeiten können sinnvoll überbrückt werden, man kann sich selbst und Berufsfelder kennenlernen. Ein Freiwilligendienst kann Perspektiven erweitern, oder auch ein wichtiger Entwicklungsschritt Richtung Berufsausbildung oder Studium sein. Das war in dieser Bandbreite bei den Wortmeldungen zur Motivation, sich zu bewerben, zu hören.

Die Stadt Isny bietet unterschiedliche Einsatzstellen für BFD (Bundesfreiwilligendienst) oder FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr). Die Übersicht ist auf www.isny.de. Die Stellen werden in der Regel für ein Schuljahr besetzt. Bewerbungen mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf sind jetzt schon möglich. Rückfragen beantwortet Iris Würzer, iris.wuerzer@isny.de, 07562/984147.