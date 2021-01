Freiwillige leisten wertvolle Dienste

Die Stadt Isny und ihre unterschiedlichen Einrichtungen beschäftigen junge Menschen im sogenannten Bundesfreiwilligendienst (BFD) und in einem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ). Wie die Stadtverwaltung mitteilt, lädt Matthias Hellmann, der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte, sie während ihres Engagements stets einmal zu einem gemeinsamen Treffen mit Bürgermeister Rainer Magenreuter ein.

Unter Einhaltung strenger Hygiene-, Abstands und Lüftungsregeln organisierte Hellmann dieses Treffen unlängst wieder im großen Sitzungssaal des Rathauses für die aktuell 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie seien in diesem Corona-Jahr eine besonders wertvolle Unterstützung in den Einrichtungen und für viele Kinder und Jugendliche, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bürgermeister schaut trotz vieler Termine vorbei

Ein Frühstück wie in den Vorjahren konnte zwar nicht angeboten werden, dafür habe es ein kleines Anerkennungsgeschenk der Stadt gegeben, und Bürgermeister Magenreuter habe sich trotz aktuell vieler Termine an diesem Vormittag Zeit für die jungen Erwachsenen genommen. Das sei ihm wichtig gewesen, „denn diese jungen Menschen leisten wertvolle Dienste“, wird er im Pressetext zitiert. In Schulen, Kindergärten, im Schülerhaus, in der Jugendarbeit und beim Baubetriebshof – überall seien sie sehr willkommene Mitarbeiter – und ohne sie wäre manches nicht möglich.

Angaben der Stadt zufolge laufe dieses Jahr alles ein bisschen anders als sonst. Das zeige sich schon in der Motivation vieler Jugendlicher für einen solchen Dienst. Studien-, Ausbildungs- oder Reisepläne nach dem Schulabschluss wurden wegen der weltweiten Pandemie vertagt, ein Freiwilligendienst sei eine gute Möglichkeit, derlei Zwangspausen zu überbrücken, bis ein Studien- oder Ausbildungsbeginn möglich wird.

Berufswahl im sozialen Bereich steht schon jetzt fest

Für jene, die noch nicht sicher sind, in welche Richtung es später beruflich einmal gehen soll, sei das freiwillige Jahr eine gute Option zur Orientierung und um einen Arbeitsbereich auszuprobieren. Manche der Freiwilligen seien sich jedoch schon sicher, dass es in einen sozialen Beruf als Erzieherin oder Erzieher oder in Richtung Lehramtsstudium gehen soll.

Sie nutzten den Freiwilligendienst als Möglichkeit, erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Einige Freiwillige unterstützen laut Stadt seit Dezember zusätzlich an den Schulen, weil etwa im Bereich der Jugendarbeit derzeit keine Angebote gemacht werden können.

„Wünsche Euch, dass Ihr Erfahrungen sammelt“

Hannes, einer der Freiwilligen aus diesem Bereich, habe laut Mitteilung ausgesprochen, worauf vermutlich alle hofften: „Ich wünsche mir, dass Corona möglichst bald vorbei ist.“ Er freue sich schon darauf, seinen Freiwilligendienst wieder in dem Bereich fortzuführen, für den er sich besonders interessiere, und hoffe, dass dies vielleicht schon im Frühling sein kann.

„Danke für Euer Engagement“, lobte deshalb auch Matthias Hellmann die jungen Menschen. „Ich wünsche Euch, dass Ihr in diesem Jahr gute Erfahrungen sammelt, auch wenn nicht alles so läuft, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Für viele Kinder und Jugendliche ist Eure Unterstützung dieses Jahr besonders wertvoll.“