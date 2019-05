Freitreppe als erster Schritt zum neuen Marktplatz

Kommende Woche beginnen die Bauarbeiten für die geplante Freitreppenanlage vor der Hirschterrasse am Blaserturm – ein erster Schritt zum neuen Markplatz, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Ziel sei, dass die Stufen schon diesen Sommer von Isnyern, Touristen und Altstadtbummlern genutzt werden können. Veranschlagt für die Arbeiten sind demnach sechs Wochen, den Zuschlag hatte der Gemeinderat am 8. Mai der Ravensburger Baufirma Di Sanza gegeben, Baubeginn nun am kommenden Montag. Die komplette Neugestaltung des Marktplatzes ist ab 2021 geplant, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter.

Auch die Gestaltung der Hofstatt nehme Formen an: Nach der Freitreppe werde mit der Pflasterung von „Haus D“, dem ersten neuen Wohnhaus in der „Südlichen Altstadt“, bis zur Stadtmauer begonnen. Außerdem liefen aktuell die Planung und Ausschreibung für die Bachoffenlegung in der Hofstatt. Die Leistungsverzeichnisse werde das Bauamt Anfang Juli verschicken, der Baubeginn sei für Anfang 2020 vorgesehen. Anfang Juli werde in einer Gemeinderatssitzung über die Hofstatt informiert. Zur Nutzung der öffentlichen Stellplätze in der neuen Tiefgarage unter der „Südlichen Altstadt“ gebe es vom Bauherrn aktuell keine Auskunft zum Zeitplan, heißt es in der Mitteilung abschließend.