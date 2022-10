Freie Wähler suchen Lösungen für Flächenknappheit

Bereits im August wurde auf Einladung der Freien Wähler Isny mit Politik, Unternehmensvertretern und dem Naturschutz „die Zukunft des Gewerbestandortes – zwischen Flächensparen und Unternehmenswünschen“ diskutiert. Ein Ansatz der Diskussion war laut Pressemitteilung, durch ein zentrales Mitarbeiterparkhaus eine deutliche Reduktion von Flächen für parkende Fahrzeuge zu erreichen. Die freiwerdende Fläche könnte den Gewerbebetrieben anschließend wieder als produktive Fläche zur Verfügung stehen.

Um sich dem Thema anzunähern, konnten die Freien Wähler in der vergangenen Woche die Baustelle des neuen Mitarbeiterparkhauses der Firma Hochland besichtigen. Auf engen Platzverhältnissen schafft Hochland mit dem neuen Parkhaus Stellplätze für 700 Pkws und weitere Fläche für eine großzügige Photovoltaikanlage, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sebastian Igel, Immobilienfachmann und zweiter Vorsitzender der Freien Wähler Isny: „Auf engstem Raum zeigt Hochland zusammen mit dem Markt Heimenkirch wie verdichtetes, platzsparendes Bauen in der Industrie funktionieren kann“. Im Gespräch mit den Verantwortlichen seien vor der Begehung Einzelheiten zum Planverfahren, Zeitplan und mögliche Kostenansätze des Parkhauses diskutiert worden.

Der ebenfalls anwesende Bürgermeister Rainer Magenreuter fasste im Anschluss zusammen, dass zukünftige Erweiterungen des Gewerbegebietes an die Auflage eines Mitarbeiterparkhauses geknüpft werden müssten. Für die Fraktion der Freien Wähler sieht Gebhard Mayer akuteren Handlungsbedarf: „Das Potential eines zentralen Mitarbeiterparkhauses im Gewerbegebiet Achener Weg muss kurzfristig geprüft und diskutiert werden“.

Weitere Ansätze aus der Diskussion im August wollen die Freien Wähler ebenfalls konsequent weiterverfolgen. Dazu gehört laut Mitteilung die Erfassung von Maßnahmen zur baulichen Verdichtung sowie die Erarbeitung eines Kriterienkataloges für die Vergabe vorhandener und künftiger Flächen.