Freie Wähler stellen ihre Kandidaten für Kreistag vor

Die Freien Wähler haben am Samstag ihre Kreistagskandidaten im den Wahlkreis 9 (Isny/Argenbühl) für die Kommunalwahl am 26. Mai benannt. Die Liste für führt Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter an, der bereits seit zehn Jahren als parteiloses Mitglied der Fraktion der Freien Wähler im Kreistag sitzt. Neben ihm bewerben sich fünf weitere Kandidatinnen und Kandidaten – ausgewogen drei Frauen und drei Männer. Mit dem Nominierungsbeschluss wurde bedauert , dass die Ausgewogenheit mit fünf Isnyern, aber nur einer Argenbühlerin, Gemeinderätin Renate Vochezer, nicht auch bei den Wohnorten realisiert werden konnte. Auf folgende Listenplätze wurden die Kandidaten nominiert: 1. Rainer Magenreuter, 2. Renate Vochezer, 3. Katrin Frey, 4. Sibylle Lenz, 5. Wolfgang Richard, 6. Alexander Ihler.