Freie Energiegenossenschaft bekommt Besuch

Die Verantwortlichen der Freien Energiegenossenschaft Isny im Allgäu (Fegi) haben vor einigen Tagen den Geschäftsführer sowie die Gesellschafter der Höhenwind-Park GmbH begrüßt. Bei diesem Treffen konnten sich die Gäste aus Koblenz einen Überblick über die Tätigkeiten der Fegi verschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit dem vergangenen Jahr engagiert sich die Fegi in einem weiteren Geschäftsfeld. Durch den Kontakt von Aufsichtsratsmitglied Franz Biesinger zur Firma Höhenwind-Park war eine Beteiligung der Isnyer Energiegenossenschaft an einer Windkraftanlage möglich. „Unsere Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich“, wird Josef Hodrus, Aufsichtsratsvorsitzender der Fegi, zitiert. Werner Vogt, Geschäftsführer der Höhenwind-Park GmbH, stimmte dem zu und gab einen Ausblick auf das „Windjahr“ 2020: „Die Anlage liegt per 30. Mai 2020 bereits 20,0 Prozent über unserer Prognose.“

Neben der Windkraft ist die Fegi an der Bio-Energie Isny GmbH (Bei) beteiligt. Daher habe es nahe gelegen, mit den Besuchern aus Koblenz das Holzhackschnitzelheizwerk der BEI zu besichtigen. Fegi-Vorstand Hellen Maus erklärte das Heizwerk.