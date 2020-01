Frauenfrühstück: Josef Müller erzählt aus seinem Leben

Josef Müller aus Fürstenfeldbruck erzählt beim Frauenfrühstück am Samstag, 1. Februar, ab 9 Uhr im großen Saal des Paul-Fagius-Hauses am Marktplatz in Isny aus seinem Leben.

Er ist seit dem 18. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall querschnittsgelähmt. Tätig als Steuer- und Vermögensberater, lebt er weit über seine und Verhältnisse und verschuldet sich. Müller flieht ins Ausland, stellt sich aber schließlich freiwillig den Behörden. Im Gefängnis findet er zum christlichen Glauben. Die Kosten für das Frühstück und den Vortrag belaufen sich auf sieben Euro. Seit vielen Jahren laden katholische und evangelische Gemeindegruppen zwei Mal im Jahr zum Frauenfrühstück ein – jeweils mit Themen, die auch Männer interessieren könnten und die ebenfalls eingeladen sind.