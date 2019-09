Frau zeigt Exhibitionisten an

Wie eine 34-jährige Frau der Polizei anzeigte, hatte sie am Dienstag gegen 15.15 Uhr im Kurweg in Isny auf dem Fußweg des Fitnessparcours auf Höhe des Wassertretbeckens einen Mann stehen sehen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei laut ihrem Bericht vor: Etwa 50 Jahre alt, kurze dunkle schüttere Haare, bekleidet mit dunkelgrünem T-Shirt und heller Jeanshose. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, in Verbindung zu setzen.