Frau betrunken am Steuer erwischt

Eine 41-Jährige ist betrunken am Donnerstag gegen Mitternacht am Steuer ihres Autos erwischt worden, berichtet die Polizei. Die Frau wurde in der Lindauer Straße in Leutkirch von der Polizei wegen der defekten Beleuchtung ihres Autos kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Nach dem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten der Frau die Weiterfahrt, stellten ihren Führerschein sicher und veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Die 41-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.