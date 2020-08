Französisches Flair beim Isnyer Feierabendmarkt am 14. August

Die französische Flagge wird am Freitag, 14. August, über dem Kornmarkt wehen, kündigt die Isny Marketing GmbH an. Von 16 bis 20 Uhr ist wieder Feierabendmarkt und der biete diesmal Typisches aus Frankreich. Dies ist der siebte von den insgesamt zwölf Feierabendmärkten, die Isny in diesem Sommer stattfinden sollen.

Gelbe Bistrotische, bunte Marktstände und romantische Melodien sollen die Fußgängerzone am Kornmarkt in ein französisches Straßencafé verwandeln. Heiße Crêpes und eisgekühlter Crémant würden von der Stadtpartnerschaftskommission angeboten. Käsemeister David Tschugg aus Wiggensbach reicht Käsespezialitäten aus eigener Veredelung. Dazu gehören Baguette und Croissantvon der Bäcker Mayer. Am Marktstand des Schwarzen Adlers wird French Burger, auch mit vegetarischem Ratatouille, geboten. Annette Weber und Johnny Ekkelboom servieren „Sahnestücke“ mit Akkordeon und Klarinette. Teil des Besuchs der Feierabendmärkte ist das Hinterlassen von Namen und Telefonnummern der Besucher. So können Kontaktpersonen im Fall einer Infektion schnell ermittelt werden. Mund-Nase-Bedeckungen werden zudem empfohlen.