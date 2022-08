Franz Schubert erobert Schloss Isny

Anlässlich des 225. Geburtstages von Franz Schubert wird das Henschel Quartett zusammen mit der Pianistin Margarita Oganesjan und dem Erik Maier am Sonntag, 18. September, in den Räumen des Schlosses Isny und der Marien-Kapelle eine Reise durch Schuberts Schaffen machen. Das kündigt der Förderverein für Kunst und Kultur in einer Pressemitteilung an. Das Schloss Isny öffnet an diesem Nachmittag für alle Besucher nicht nur für einem musikalischen Streifzug durch das Werk Schuberts, sondern auch mit seinen Ausstellungen.

Das Henschel Quartett spielt zu diesem Anlass einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Streichquartett, Margarita Oganesjan bietet neben weiteren anderen Kammermusikwerken die große A-Dur Sonate am Klavier dar und begleitet anschließend den bereits mit mehreren Preisen versehenen Erik Maier.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Roten Salon, Tickets gibt es für 32 Euro unter der Telefonnummer 0171 / 875 52 37, per E-Mail an info@rotersalon-isny.de oder an der Abendkasste ab 45 Minuten vor Beginn. Ermäßigte zahlen 29 Euro.