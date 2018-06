Franz Mayer bleibt Ortsvorsteher von Großholzleute

Franz Mayer ist trotz Gegenkandidat Peter Rist als Ortsvorsteher von Großholzleute mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. Mayer betrachtete das Votum als Beweis für zurückgewonnenes Vertrauen.

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, bekannte Mayer nach seiner Wiederwahl mit sieben zu vier Stimmen. Vor fünf Jahren hatte es vier Wahlgänge gebraucht, bis er als Ortsvorsteher feststand. Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Großholzleute hatte damals die Ortschaft in zwei Lager geteilt und ihn den Rückhalt einiger Räte gekostet. Mayer lobte das „hervorragende Demokratieverständnis“ bei den Bolsternangern und im Ortschaftsrat. Gerade die, die gegen den Bau in Großholzleute gewesen seien, hätten sich dann sehr dabei eingesetzt. Namentlich nannte er Alexander Ihler, Vorsitzender der Schützengilde Bolsternang, der einer der drei mit den meisten Arbeitsstunden gewesen sei. Bürgermeister Rainer Magenreuter nannte Ihler denn auch einen „Vorzeigebürger“, als er ihn aus dem Ortschaftsrat verabschiedete.

„Fünf Jahre sind schnell vorbei“, ermutigte Magenreuter Ihler, beim nächsten Mal wieder zu kandidieren. Claus Berner, der nicht mehr kandidiert hatte, bekam für 20 Jahre Ehrenurkunde und –Nadel des Gemeindetags. Diese Ehrung wurde auch Rainer Leuchtle und Johannes Merta zuteil, die dem Ortschaftsrat weiter angehören. Franz Mayer der seit 22.Juli 1980 im Ortschaftsrat ist, erhielt sie für 30 Jahre. Einige Ortschaftsräte seien auf ihn zugekommen, er solle noch eine Periode anhängen, erklärte Mayer. „Ich hab offen gesagt, dass ich dann auch wieder Ortsvorsteher machen möchte.“ Seine Aufgabe für diese Amtszeit sehe er jedoch auch darin, einen Nachfolger zu suchen, um einen harmonischen Übergang zu ermöglichen. Dass er dafür Rainer Leuchtle favorisiert, daraus machte er kein Geheimnis.

Rist gibt sich nach Niederlage versöhnlich

Mayer hätte einen Nachfolger aber auch sofort haben können, denn Peter Rist, gerade erstmals in den Ortschaftsrat gewählt, schlug sich selbst als Kandidat vor, weil er von vielen Bürgern gefragt worden sei. „Ich könnte es derzeit in meiner Lebensplanung berücksichtigen“, betonte er und ergänzte, dass er es auch für die Demokratie tue, auch wenn er wahrscheinlich nicht gewählt werde.

Nach der Wahl erklärte Rist auf Nachfrage, er habe die vielen Menschen, die ihn auf den Ortsvorsteher angesprochen hätten, nicht enttäuschen wollen. Er hätte sich jetzt Zeit nehmen können für das Amt, da der Bürgermeister von Reutlingen passé sei und bevor er richtig Schwung hole für die Musik. „Aber so ist es auch recht“, gab er sich versöhnlich.

Zum ersten Stellvertreter wurde Rainer Leuchtle gewählt, Gabriele Kimmerle zum zweiten, jeweils einstimmig. Zu den schwierigen Aufgaben, die in der neuen Periode auf den Ortschaftsrat zukommen, zählte Mayer die Sanierung des Sportplatzes in Kleinhaslach, ein Vereinshaus in Bolsternang, sowie die B12-Umgehung und den historischen Gasthof Adler.