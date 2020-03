Früchte Jork spendet ans Kinderhospiz St. Nikolaus

Anfang Januar hat das Unternehmen Früchte Jork seine Jahresanfangsfeier gefeiert, um gemeinsam das Jahr 2020 zu eröffnen und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Für diesen Anlass hatte sich das Organisationsteam laut Pressemitteilung einen besonderen Höhepunkt überlegt: Die Belegschaft habe sich an einem Rätselspiel beteiligen und Punkte sammeln können, die von der Geschäftsleitung in einen monetären Betrag umgewandelt wurde.

Dieser wurde Ende Januar an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Durch das Rätselspiel ergab sich eine Spende von 1000 Euro. Zur Spendenübergabe besuchte Simone Pschorn, Presse- und Öffentlichkeitsmitarbeiterin des Kinderhospizes, Früchte Jork in Isny und erläuterte, wie das Kinderhospiz mit dieser Spende unterstützt wird und gab Einblicke in den Alltag des Hospiz, das Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen während der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase begleitet.