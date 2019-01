Fotoshow von Rupert Barensteiner in der Klinik Schwabenland

Eine audiovisuelle Fotoshow von Rupert Barensteiner ist am Montag, 28. Januar, um 19 Uhr in der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg zu sehen.

Laut Mitteilung lässt sich Argentinien mit unseren landläufigen Vorstellungen, die sich auf Tango und Gaucho begrenzen, nur annäherungsweise definieren. Wie sich wirtschaftliche Schwankungen auf die Volksseele niederschlagen kann man hier am besten beobachten. In diesem Land hat es Tradition, eine missliche Lage im melancholischen Tango auszublenden und eher nicht mit Alkohol und anderen Drogen vergessen zu machen. In der abwechslungsreichen Präsentation zu Argentinien erfahren die Besucher laut Mitteilung viel aus dem Alltag der Menschen. Rupert Barensteiner kennt dieses Land auch aus längeren Aufenthalten in einem Projekt für Indiokinder. Die digitale Rundreise ist laut Mitteilung mit Musik aus dem Land des Tangos untermalt. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. Weitere Infos finden sich online unter www.rupert-barensteiner.de.