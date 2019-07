Fotoshow über Lanzarote

Rupert Barensteiner zeigt seine digitale Fotoshow „Lanzarote – vulkanische Insel im kanarischen Archipel“ am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse. In den kalten Jahreszeiten in Deutschland sind die Kanaren ein beliebtes Reiseziel. Wie Barensteiner in seiner Ankündigung schreibt, zählen die Inseln zwar zum spanischen und heutzutage europäischen Territorium, sie haben sich aber aufgrund ihrer geografischen Lage und Geschichte ihre Eigenart bewahren können. „Die Inselgruppe stellt wohl eine Einheit dar, Lanzarote ist hingegen in besonderem Maße durch gewaltige vulkanische Eruptionen im 18. Jahrhundert geprägt worden“, so die Pressemitteilung. In einer fotografischen Rundreise stellt Rupert Barensteiner die vulkanische Insel mit kontrastreichen Aufnahmen vor.