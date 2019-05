Fotografische Entdeckungsreise: Allgäuer Alpen

Der Bergliebhaber und Fotograf Ronny Trautmann, der laut Ankündigung auch über Nacht gerne mal „oben“ bleibt, lädt zu einer fotografischen Entdeckungsreise von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, von den Tannheimer Bergen bis zum Hochgrat, ein. Am Montag, 13. Mai, um 19.30 Uhr zeigt er den Besuchern in der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg stimmungsvolle Bilder mit Hochnebel, Bergen im Licht und Mondschein sowie von Besteigungen bekannter und eindrucksvoller Gipfel. Ronny Trautmann versteht den Fotovortrag selbst als eine Liebeserklärung an seine Heimat.