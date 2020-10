Fortschritte im Isnyer Schulzentrum jetzt live via Webcam

Timo Riedel und Jürgen Tischer haben auf der Mensa eine Webcam installiert, mit der die Fortschritte beim Schulzentrumsneubau im Internet zu beobachten sind.

Beide haben Erfahrung mit der Technik: Sowohl die Storchen-Webcams als auch jene auf dem Blaserturm haben sie installiert. Schon dass die Baufortschritte in der „Südlichen Altstadt“ von oben mitverfolgt werden konnten, kam laut Stadtverwaltung in der Bürgerschaft gut an, weshalb Hauptamtsleiter Frank Reubold Tischer ansprach, der wiederum mit Mensa-Hausmeister Matthias Lässer die technischen Voraussetzungen abklärte. Für die Umsetzung kam Timo Riedel hinzu.

Mit den Baufirmen musste zudem der Datenschutz geklärt werden: So sollen die Mitarbeiter nicht erkennbar sein, und die Bilder auch nicht gespeichert werden. Aus derlei Gründen und coronabedingt kam es zu weiteren Verzögerungen, eigentlich sollte die wetterfeste Kamera laut Stadt schon seit Januar senden – doch jetzt gibt es Bilder im Fünf-Minutentakt, die Kamera ist in die Website der Stadt Isny eingebunden.

„Das Schulzentrum ist das größte Bauprojekt der Stadt seit Jahrzehnten“, sagt Bürgermeister Rainer Magenreuter und freut sich, „dass wir diesen Service anbieten können.“ Zu finden sind die Aufnahmen unter: