Forstunternehmen Albrecht unterstützt Kindergarten Rohrorf

Die Albrecht Forstunternehmen GmbH & Co. KG aus Isny-Beuren-Schwanden stellt jeweils zur Adventszeit an zwei Lagerstellen Tannenreisig zur Selbstabholung bereit. Seit 25 Jahren wird die Aktion mit stetig steigender Nachfrage genutzt und der Betrag in der bereitgestellten Spendenkasse wird immer einem wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt.

In diesem Jahr sind durch diese Aktion fast 1200 Euro zusammengekommen. Die Firma Albrecht hat den Betrag auf 1500 Euro aufgestockt und kürzlich mit einem Scheck symbolisch dem Kindergarten Rohrdorf übergeben.

Bei der Spendenübergabe von Geschäftsführer Remig Albrecht zeigte sich Kindergartenleiterin Katja Becker hoch erfreut, denn durch den neubaubedingten Umzug muss viel altes Spielzeug aussortiert werden, das durch diese Spende jetzt direkt adäquat ersetzt werden kann.

Ein riesiges Dankeschön kam auch von Ortsvorsteher Max Boneberger. Der bevorstehende Umzug und der Neubau sei ein Kraftakt für alle Beteiligten und dass von Albrechts der Kindergarten Rohrdorf als Spendenempfänger gewählt worden ist, sei ein Glücksfall.

Im nächsten Jahr, so betonte Firmenchef Remig Albrecht, sei dann der Kindergarten Beuren als Spendenempfänger dran.