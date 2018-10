Forderer setzt sich in Frankenbach durch

In Frankenbach bei Heilbronn ist der vorletzte Lauf zur baden-württembergischen Jugend-Motocrossmeisterschaft gewesen. Vom MSC Isny starteten drei Fahrer. Mailo Linke, einer der jüngsten Fahrer in der 65ccm-Klasse, erreichte mit seiner Husqvarna TC 65 in dem 23-köpfigen Fahrerfeld im ersten Lauf den 15. und im zweiten Lauf den 14. Platz. Das war für den jungen Umsteiger ein gutes Ergebnis auf dieser schwer zu fahrenden Strecke. Deutlich erfolgreicher war der Isnyer Christian Forderer.

Etwas Pech hatte Jonas Altenried. Stark behindert durch einen Plattfuß, verlor der Husqvarna-Pilot auf seiner TC 85 sechs Plätze und fiel auf den neunten Platz zurück. Besser erging es ihm im zweiten Lauf. Hier wurde Altenried Sechster von 17 Teilnehmern und verbuchte wertvolle Punkte für die Meisterschaft. Mit seinem achten Tagesrang war der Isnyer zufrieden.

Christian Forderer absolvierte in Frankenbach für dieses Jahr sein letztes BW-Cup-Rennen bei den Junioren auf seiner Zweitakt-Husqvarna TC 125. Die anspruchsvolle Lehmstrecke mit den Sprüngen und dem großen Steilhang liegt ihm sehr. Dies zeigte sich schon beim Zeittraining, wo der Fahrer des MSC Isny mit der Bestzeit die Poleposition in der 27- köpfigen Gruppe holte. Beim Start des ersten Wertungslaufs kam Forderer als Zweiter aus der Startkurve, in der zweiten Kurve übernahm er durch ein geschicktes Überholmanöver die Führung. Runde für Runde baute der Pilot seinen Vorsprung aus und sah mit 18,5 Sekunden vor dem Zweitplatzierten als Erster die Zielflagge. Der zweite Wertungslauf verlief noch besser. Forderer reagierte blitzschnell am Startgatter und übernahm sofort die Führung. Der Isnyer gewann den zweiten Lauf mit 11,5 Sekunden Vorsprung. Auch die Tageswertung gewann Forderer.