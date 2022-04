Flohmarkt und Einkaufstag am Karsamstag in Isny

Am Karsamstag, 16. April, lädt die Isnyer Innenstadt von 9 bis 16 Uhr zum Besuch. Mit dem großen Flohmarkt und dem ersten langen Einkaufstag besteht laut Ankündigung die Möglichkeit, gemütlich durch Isny zu flanieren.

Bunte Trödelstände verteilen sich auf die Obertor- und die Wassertorstraße und sind mit Secondhandwaren von A bis Z die bestückt. Auch die Kleinen dürfen sich freuen: auf den Kinderflohmarkt in der Espantorstraße, auf Süßes und Saures und auf eine Fahrt im Kinderkarussell vor dem Rathaus.

Die Gärtnerei Gutmair, die sich im Auftrag des Vereins Isny Aktiv erneut um den Osterschmuck an den Brunnen kümmert, bringt diesmal keine bunten, sondern ausschließlich blau-gelbe Ostereier an. In den Nationalfarben der Ukraine sollen sie „ein Zeichen der Solidarität“ sein, sagt Katrin Mechler von der Geschäftsstelle Isny Aktiv. Der Verein hat den langen Einkaufssamstag vor vielen Jahren ins Leben gerufen und ihn mithilfe zahlreicher Beteiligter zu einer bunten Veranstaltung gemacht.

Mit dem „Schwarzen Kater“ stellt die Isny Marketing GmbH ein weiteres neues Isnyer Produkt vor. Das Kartenspiel ist Einladung im Jubiläumsjahr anlässlich des 100. Geburtstags Otl Aichers, Isny spielerisch zu entdecken. 16 Paare sind aus den Bildzeichen zusammengestellt, die sich inhaltlich ergänzen und mit hinein nehmen in die Geschichten von den Tieren, dem Wetter, dem Wald und dem Sport, die Aicher mit ihnen geschaffen hat. Erhältlich ist der „Schwarze Kater“ ab sofort in der Isny Info im Hallgebäude zu den üblichen Öffnungszeiten.