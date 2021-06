„Flohmärktle“ in Isny

Mit dem „Isnyer Flohmärktle“ startet diesen Samstag, 26. Juni, die Aktionsreihe „Samstags in Isny“. In der Wassertorstraße zwischen dem Rathaus und dem Schmalzbrunnen laden knapp 15 Stände privater Verkäufer von 10 bis 16 Uhr zum Stöbern ein – eine Gelegenheit, neue Lieblingsstücke zu finden und durch die Innenstadt zu schlendern.

Viele der Isnyer Geschäfte öffnen durchgehend bis 16 Uhr, und die Teams in den Isnyer Lokalen sorgen für die gemütliche Kaffeepause zwischendurch. Bei der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht. Außerdem müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das einfache Einchecken geht mit der „Luca App“.

Anmeldungen für die „Flohmärktle“ am 24. Juli und 28. August nimmt Sabrina Hail unter Telefon 07566 / 941464 entgegen.

Die Reihe „Samstags in Isny“ setzt sich am 3. Juli mit einem großen „Isnyer Händlerflohmarkt“ fort, am 10. Juli präsentieren sich dann der Tennisclub Isny und der ADFC Isny, letzterer will unter anderem die Siegerehrung fürs „Stadtradeln“ durchführen.