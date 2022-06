Fledermausführung in Isny

Wenn es dunkel wird, schwärmen sie aus, die heimlichen und oft zu Unrecht verkannten Fledermäuse. Viele Arten leben in enger Nachbarschaft zum Menschen, oft versteckt als Untermieter in Häusern. Dies trifft sicher auch für die Isnyer Altstadt zu. Am Freitag, 10. Juni, lädt die AG Natur und Biodiversität Isny zusammen mit dem BUND in einer Pressemitteilung zu einem öffentlichen Abendspaziergang ein, um den Fledermäusen auf die Spur zu kommen. Der Biologe und Fledermausexperte Ingo Maier vom Arbeitskreis Fledermäuse des NABU Wangen führt entlang des Grüngürtels und informiert dabei über das Leben und die Fähigkeiten der verschiedenen Arten. Mit Fledermausdetektoren werden die Ortungsrufe der Fledermäuse hörbar gemacht, so dass die Tiere beim Fliegen belauscht werden können. Fledermäuse sind streng geschützt und im Bestand bedroht. Die Führung ist auch für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Es wird gutes Schuhwerk empfohlen. Die Führung dauert zirka anderthalb Stunden. Bei Regen findet die Führung nicht statt und es wird ein Ersatztermin bekanntgegeben. Treffpunkt ist am Freitag, 10. Juni, um 21 Uhr auf dem Parkplatz bei St. Maria, Kemptener Str. 5 in Isny.