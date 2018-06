Flashlights, Spunkys und Sevenators trumpfen auf

Bei den Süddeutschen Hip-Hop-Meisterschaften in BadUrach hat es Pokale für die Tänzer der Tanzschule Magg aus Isny gegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Flashlights gingen dieses Jahr bei der Junior eins Altersklasse 13 bis 15Jahre (Isnyer Durchschnittsalter zwölf Jahre) zum ersten Mal an den Start und wurden nach einer Sichtungsrunde direkt in die höchste Leistungsgruppe eingeteilt und erreichten auf Anhieb einen dritten Platz. Danach starteten sie noch im Solo- und Duo-Wettbewerb, bei denen sie ihre eigene Choreographie zeigten und beste Platzierungen erzielten: Nina Holik, zehnter Platz, A-Klasse; Leonie Damer, achter Platz, B-Klasse, Emily Schleßmann, fünfter Platz, und Romy Schäfer, sechster Platz, beide C-Klasse. Als Duo wurden Nina Holik und Romy Schäfer zudem Süddeutscher Hip-Hop-Vizemeister in der A-Klasse.

Danach starteten die Jugendlichen ab 16 Jahren mit dem Wettkampf und auch hier gingen die „Spunkys“ an den Start. Mit dem Durchschnittsalter von 15 Jahren erreichten sie auf Anhieb in der A-Reihe einen fünften Platz. Die „Sevenators“ (sechs Tänzer der Spunkys)sorgten mit ihrem Auftritt für tosenden Applaus und kamen in der Adults-Altersklasse (ab 19 Jahre) in die höchste Leistungsgruppe und ertanzten einen dritten Platz.

Dass die Isnyer Tänzer eine sehr gute Tanzausbildung genießen, zeigten auch die Starts im Solo und Duo-Bereich. Im Solo ertanzte sich in der höchste Startklasse Lena Widmann (Junior zwei) einen dritten Platz und Niklas Greiter (Adults) einen fünften Platz.

Als Duo starteten Leonie Hackl und Adrienn Toth Junior zwei (ab 16Jahre) und wurden Süddeutscher Meister in der A-Klasse. Desweiteren wurden Doriana Fattoruso und Niklas Greiter bei den Adults (ab 19Jahre) in die höchste Startklasse eingeteilt und ertanzten sich einen fünften Platz.

Für die Flashlights waren am Start: Emily Schleßmann, Leonie Schäfer, Romy Schäfer, Katharina Gollinger, Leonie Damer und Nina Holik. Für die Spunkys: Chiara Endras, Elena Gollinger, Leonie Hackl, Lea Hackl, Adrienn Toth, Leonie Löschberger, Naomi Herrmann, Sarah Deger, Doriana Fattoruso, Lena Widmann und Niklas Greiter. Für die Sevenators: Naomi Herrmann, Adrienn Toth, Leonie Hackl, Doriana Fattoruso, Lena Widmann und Niklas Greiter.