Flagge zeigen fürs Isnyer Kinder- und Heimatfest

Auch wenn angesichts der Corona-Krise nicht absehbar ist, ob das Isnyer Kinder- und Heimatfest 2020 gefeiert werden kann, gibt es wieder Fahnen zu kaufen, um die Häuser in der Stadt zu schmücken. Die Beflaggung soll die Bemühungen der Kinderfestkommission unterstützen, der Stadt ein festliches Aussehen verleihen und der Bevölkerung ermöglichen, ihre Verbundenheit mit dem Kinder- und Heimatfest zu unterstreichen – ganz gleich, ob es stattfindet oder nicht. Eigentlich soll 2020 die 400-jährige Geschichte gefeiert werden, eine Bestellung von Flaggen wird bis zum 14. April erbeten bei der Geschäftsstelle der Kinderfestkommission.

Es gibt zweierlei Größen bei den Fahnen: 80 mal 120 Zentimeter in den Stadtfarben Rot und Grün mit Wappen, oder 120 mal 300 Zentimeter, ausgestattet mit Holzquerstab und Kordel für eine mittige Aufhängung, geeignet für Fahnenstangen oder größere Flächen, ebenfalls in den Stadtfarben Rot und Grün.

Die kleinen Fahnen kosten – wie bisher – 15 Euro und werden nach Ostern an verschiedenen Ausgabestellen verkauft, im Büro für Tourismus, bei der Kinderfestkommission in der „Alten Gerbe“ und an der Rathauspforte. Für die großen Fahnen ist eine Vorbestellung erforderlich, bei ausreichender Bestellmenge beträgt der Preis 30 Euro.