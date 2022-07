Flächenverbrauch ist Thema der Radtour der Isnyer Grünen

Zur kommunalpolitischen Radtour laden die Isnyer Grünen am 15. Juli ein. Thema ist „Ungezügelter Flächenverbrauch oder Schutz von Natur und verantwortungsvoller Umgang mit knappen Ressourcen?“.

In der Einladung dazu heißt es: Die zum amerikanischen Thor-Konzern gehörende Firma Dethleffs plant eine Erweiterung ihres Betriebsgeländes. 30 Hektar werden bereits beansprucht, weitere drei Hektar sollen in einem wertvollen Landschaftsraum noch hinzukommen. Für den Regionalplan Bodensee-Oberschwaben hat die Stadt Isny in der Krummbachsenke eine Fläche von 14 Hektar für künftige Bebauung „angemeldet" – ebenfalls in einem wert-vollen Naturraum.

Bei der kommunalpolitischen Radtour am Freitag, 15. Juli, wollen die Isnyer Grünen sich „mit Hintergründen, drohenden negativen Folgen und Alternativen ungezügelten Landschaftsverbrauchs“ auseinandersetzen. Start ist um 16 Uhr an der Ecke Wilhelmstraße / Am Krummbach (oberhalb vom Wilhelmstift). Agraringenieur Andreas Morlok, er ist auch Vorsitzender des BUND in Isny, und Erhard Bolender, erfahrener Landschaftsarchitekt und Beauftragter der Stadt Isny für Biodiversität, begleiten die Tour als kundige Gesprächspartner.

Die Radrunde wird etwa zweieinhalb Stunden dauern. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen.