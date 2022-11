Firmung in der Seelsorgeeinheit Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. November, empfingen 38 Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit das Sakrament der Firmung. In zwei sehr stimmungsvollen Gottesdiensten in der Kirche St. Maria ermutigte Firmspender Pfarrer Edgar Jans, der von Bischof Fürst für die Firmung beauftragt wurde, die Jugendlichen, sich vom Gott be„geist“ern zu lassen. Er griff einige Textzeilen aus einem Popsong von Sarah Conner auf. „Ich wünsch Dir, dass Du brennst, Dich verrennst…“

Beides gehöre dazu – wer für etwas brenne und sich einsetze mache auch Fehler, aber dieser Mut sei wichtig und sei ein Geistgeschenk. Der feierliche Gottesdienst wurde von einem Gesangsensemble unter der Leitung von Christian Schmid eindrucksvoll abwechslungsreich, mal meditativ mal schwungvoll mitgestaltet. Er war das Ende einer Firmvorbereitung, mit Jugendgottesdienst, frei wählbaren Begegnungsprojekten, der Nacht der Lichter, Versöhnungsfeier sowie einem Intensivwochenende im Oktober.

Anbei die Namen der Firmlinge: Emma Bedhiafi, Sina Blaser, Lara Bröhm, Niklas Butscher, Angelina Eisert, Rosalie Friedrich, Kristina Frljic, Mailo Gögler, Mia Hackl, Laura Hagg, Kati Halder, Linn Halder, Flora Hege, Julia Heigl, Maik Kannler, Lasse Kohler, Leonie Kokorsch, Melissa Kokorsch, Luca Ludwig, Johanna Mayer, Philipp Nold, Alessia Pauler, Luca Perri, Bastian Prinz, Matias Ramić, Philipp Schädler, Janis Schmid, Annika Schmid, Leonard Schmidt, Rico Schregle, Marc Schregle, Teo Schwärzler, David Sohler, Dario Soravia, Lea Vidovic, Gloria Vochezer, Jonas Weißler und Maria Wirth.