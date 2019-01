Filmvortrag mit Bergführer und Extrembergsteiger Walter Hölzler

Bereits mit zweieinhalb Jahren stand Walter Hölzler auf Skiern, die alpin-sportliche Begabung machte ihn zum Spitzenalpinisten und Allroundsportler. Am Freitag, 1. Februar, präsentiert er um 19.30 Uhr im DRK-Vortragsraum, Am Angelehof 29, in einem Filmvortrag (Eintritt: sechs Euro) den Versuch einer Erstbegehung an einem der schönsten Berge der Welt, dem Shivling (6548 Meter; Foto) im Himalaya. Sport in der Natur bestimmt Hölzlers Lebensrhythmus, sei es als Ski- und Kletterlehrer, Spitzenkletterer, Bergführer oder als Extrembergsteiger, so die Ankündigung. Expeditionen zum höchsten Berg Chinas, dem Shisha Pangma, zum Hidden Peak in Pakistan oder die Winteralleinbegehungen durch die Les-Droites-Nordwand (Montblanc-Gebiet) in weniger als vier Stunden mit anschließender Skiabfahrt nach Chamonix sind nur einige von Hölzlers alpinen Hochleistungen, der als einer der besten Alpinisten Süddeutschlands gilt und auch viele Erstbegehungen in den Allgäuer Alpen bis zum Schwierigkeitsgrad IX bewältigt hat. Foto: Hölzler