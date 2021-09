„Filmreif“ startet die Herbststaffel

Gute Nachrichten für Kinofans: Am 14. September startet die Herbststaffel von Filmreif, der Programmkinoreihe des Kulturforums Isny. In Kooperation mit dem Neuen Ringtheater Isny, der Buchhandlung Mayer und dem Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH lädt der Arbeitskreis Filmreif bis Dezember jeden zweiten Dienstag im Monat zu einem Kinoerlebnis der besonderen Art ein.

Nach der langen Corona-Pause startet die Herbststaffel am Dienstag, 14. September, 20 Uhr, mit der melancholischen Komödie „Ich bin Dein Mensch“. Basierend auf der gleichnamigen Erzählung von Emma Braslavsky handelt der Film von Wissenschaftlerin Alma, die sich auf ein Experiment mit humanoiden Robotern einlässt, um an Forschungsgelder zu kommen. Sie nimmt Tom bei sich auf, eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, die einzig darauf programmiert ist, der perfekte Partner für sie zu sein und sie dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben.

Am 28. September folgt zu den Isnyer Literaturtagen die Verwechslungskomödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“.

Am Dienstag, 12. Oktober steht die Tragikomödie „Der Rausch“ mit Ausnahmeschauspieler Mads Mikkelsen auf dem Programm von Filmreif. Vier Lehrer eines Gymnasiums lassen sich auf ein Trinkexperiment ein, das nicht ohne Folgen bleibt.

Die Dokumentation „Das Riesending – 20 000 Meter unter der Erde“ kommt am 9. November auf die Leinwand. Fünf Forscher machen sich unter den Alpen auf die Suche nach dem Ende der tiefsten Höhle Deutschlands.

Zum Abschluss zeigt Filmreif am 14. Dezember „Nomadland“. Das oscarprämierte Roadmovie begleitet seine Hauptfigur auf dem Weg in ein Nomadenleben, das den uramerikanischen Mythos vom Unterwegssein stilisiert.

Alle Filmvorführungen beginnen um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny.

Karten sind für 7 Euro (ermäßigt 6 Euro) jeweils zwei Wochen vor der Vorführung im Vorverkauf oder an der Abendkasse (geöffnet jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn) erhältlich. Die Plätze werden vor Ort zugewiesen, eine Reservierung ist nicht möglich. Vorverkaufskarten gibt es bei Isny Info im Hallgebäude, Marktplatz 2, 07562 / 999 90-65, Buchhandlung Mayer, Wassertorstraße 35, 07562 / 33 15, und Schlossstraße 2, Neutrauchburg, 07562 / 21 10, Neues Ringtheater, Lindauer Straße 2, 07562 / 91 48 57.

Zum Schutz der Besucher und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten besteht die Verpflichtung zur Erfassung der Kontaktdaten. Ohne die Abgabe der Daten ist ein Besuch der Filmvorführungen nicht möglich. Es gelten jeweils die aktuellen Corona-Regeln.