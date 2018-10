Filmreif präsentiert „Gimme Danger“

Die Dokumentation „Gimme Danger“ rundum die legendäre Punkband The Stooges wird als „Filmreif“-Spezial am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr, im Neuen Ringtheater Isny gezeigt.

Regisseur Jim Jarmusch beleuchtet laut Ankündigung den Aufstieg und frühen Fall der Punkband sowie die „Wiedervereinigung“ nach langer Pause im Jahr 2003. Darüber hinaus wird auch die Aufnahme der Stooges in die Rock’n’Roll-Hall of Fame thematisiert. Interviews mit Iggy Pop, Gitarrist James Williamson und anderen Zeitzeugen, ergänzt durch Konzertmitschnitte, Grafiken und einzelne animierte Sequenzen, geben einen Einblick in die Bandgeschichte, so der Pressetext.

Karten sind für sieben, ermäßigt sechs Euro, im Vorverkauf bei Isny Marketing, Unterer Grabenweg 18, Telefon 07562/975630, in der Buchhandlung Mayer, Wassertorstraße 35, in Isny, Telefon 07562/3315, und in der Schlossstraße 2, Neutrauchburg, Telefon 07562/2110, beim Neuen Ringtheater Isny, Lindauer Straße 2, in Isny, Telefon 07562/914857, oder an der Abendkasse erhältlich. Es gilt freie Platzwahl, eine Reservierung ist nicht möglich.