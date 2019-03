filmreif präsentiert „Colette“

Im Rahmen der „filmreif“-Programmkinoreihe präsentiert das Kulturforum Isny am 26. März, um 20 Uhr „Colette“ als filmreif-Spezial zu den Isnyer Literaturtagen im Neuen Ringtheater.

Laut Mitteilung trifft in „Colette“ eine junge Frau vom Dorf auf den 14 Jahre älteren, weltgewandten Mann Henry Gauthier-Villars, genannt Willy. Colette (gespielt von Keira Knightley) heiratet ihn und findet sich in einer schwierigen Ehe wieder, in der ihr Mann ihr Schreibtalent gnadenlos ausbeutet, indem er ihre Romane unter eigenem Pseudonym veröffentlicht.

Die fehlende Anerkennung für die von ihr geschaffenen Werke macht Colette mit fortschreitenden Jahren jedoch immer mehr zu schaffen und so beschließt sie nach einer Affäre mit einer anderen Frau, sich ihre Freiheit zurückzuerobern. Doch Willy ist nicht gewillt, seinen Goldesel ziehen zu lassen.

Colette zählt ohne Zweifel zu Frankreichs wichtigsten und bahnbrechendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Arbeit im Bereich Fiktion und Journalismus sowie ihre Memoiren lehnen sich gegen die gesellschaftlichen Zwänge auf, denen Frauen unterworfen waren.

Das ausführliche Kinoprogramm liegt an allen öffentlichen Stellen aus. Alle Filmvorführungen beginnen um 20 Uhr und sind im Neuen Ringtheater Isny zu sehen. Karten sind jeweils ab zwei Wochen vor der Filmpräsentation im Vorverkauf an den bekannten Stellen oder an der Abendkasse erhältlich.