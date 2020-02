Filmemacher präsentiert Bhutan und Island

Der Dokumentarfilmer und -produzent Stefan Erdmann gastiert diesen Freitag, 28. Februar, persönlich im „Neuen Ringtheater“, dem Isnyer Kino, und präsentiert zwei Filme über zwei völlig unterschiedliche Länder, die er live kommentiert: Um 18 Uhr erzählt er über seine Erlebnisse in Bhutan, ab 20.15 Uhr stehen Bilder und ein Reisebericht zu Island auf dem Programm.

Stefan Erdmann ist in ganz Deutschland unterwegs und vermag es laut Ankündigung in seinen Filmen mit seiner ruhigen Kameraführung, der eigens für die Filme komponierten Musik und emotional ansprechenden Worte sein Publikum mit auf eine ganz besondere Reise in ferne Gegenden mitzunehmen.

Diese geht ab 18 Uhr durch das unbekannte Königreich Bhutan im Himalaya. Mehr als zwei Monate war Erdmann in dem „Land des Glücks“ unterwegs und hat dort sowohl die faszinierende Natur wie auch außergewöhnliche Menschen erlebt. Entstanden sind dabei wunderschöne Impressionen und gefühlvoll nacherzählte Geschichten von Land und Leuten.

Um 20.15 Uhr geht die Reise auf der Leinwand dann nach Island, auf die größte Vulkaninsel der Erde. Dort war Stefan Erdmann bereits mehr als 30-mal und präsentiert seine mehrfach ausgezeichnete Live-Film-Show mit spektakulären Aufnahmen. Am 29. Februar ist die Film-Show auch im Krone-Kino in Lindenberg zu sehen.