Die Herbststaffel der Programmkinoreihe „Filmreif“ startet am 11. September. Das Kulturforum teilt mit, dass jeden zweiten Dienstag im Monat Filme zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken auf die Leinwand im Neuen Ringthetaer Isny gebracht werden. Die Filmreihe des Kulturforums Isny wird unterstützt durch die Volksbank Allgäu-Oberschwaben, die Firma Dethleffs und Walzer Optik und in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater und der Buchhandlung Mayer realisiert.

Mit dem Drama „Das schweigende Klassenzimmer“ startet die Staffe am Dienstag, 11. September. Die Abiturienten Theo und Kurt fahren im Jahr 1956 aus dem ostdeutschen Stalinstadt in den Westteil Berlins.Bei einem Kinobesuch beeindrucken sie die gezeigten Bilder des niedergeschlagenen Volksaufstands in Budapest nachhaltig. Der Film stellt Fragen nach dem politischen Erwachen auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

Die Dokumentation „Loving Vincent“, am Dienstag, 9. Oktober, erzählt die Geschichte rund um den Tod des Künstlers Vincent van Gogh. Ein Jahr nach dem Tod des Künstlers taucht ein Brief an dessen Bruder Theo auf. Der junge Armand Roulin erhält von seinem Vater, der dem verstorbenen Vincent van Gogh sehr verbunden war, den Auftrag, den Brief auszuhändigen. Nur widerstrebend macht er sich auf den Weg nach Paris, um dort zu erfahren, dass auch Theo verstorben ist. Doch inzwischen ist er gefesselt von der Lebensgeschichte des Künstlers und macht sich auf Spurensuche.

Am Dienstag, 23. Oktober gibt es ein Doku-filmreif-Spezial mit dem Film „Gimme Danger“. Iggy Pop erzählt darin die Geschichte von The Stooges. Regisseur Jim Jarmusch beleuchtet den Aufstieg und frühen Fall der Punkband und die „Wiedervereinigung“ nach langer Pause im Jahr 2003. Interviews mit Iggy Pop, Gitarrist James Williamson und Konzertmitschnitte geben einen Einblick in die Bandgeschichte.

Das Drama „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ sorgt am Dienstag, 13. November, für Spannung. Mildred Hayes greift zu drastischen Maßnahmen, um auf die festgefahrenen Ermittlungsarbeiten im brutalen Mordfall ihrer Tochter aufmerksam zu machen. Sie mietet drei riesige Plakatwände am Eingang der Stadt an und bemalt diese mit kontroversen Botschaften an den Polizeichef William Willoughby. Ein erschütternder Film, in dem es vordergründig um Rassismus, Gewalt und patriarchale Machtstrukturen geht, im Kern aber um die großen Motive von Schuld, Rache und Versöhnung.

Zum Abschluss der Staffel wird am Dienstag, 11. Dezember, der Film „3 Tage in Quiberon“ rundum Romy Schneider gezeigt. 1981 verbringt Weltstar Romy Schneider drei Tage mit ihrer besten Freundin Hilde in dem kleinen Kurort Quiberon, um sich dort vor ihrem nächsten Filmprojekt zu erholen. Das Leben der Schauspielerin ist zu diesem Zeitpunkt geprägt von dem Sorgerechtsstreit um Sohn David, der Scheidung von Ehemann Daniel Basini sowie gesundheitlichen und finanziellen Sorgen. Diese zwingen sie, im Akkord Filme zu drehen. Trotz schlechter Erfahrungen mit der deutschen Presse lässt sie sich auf ein Stern-Interview mit Fotostrecke ein und es entwickelt sich ein drei Tage andauerndes Katz- und Mausspiel. Der vielfach ausgezeichnete Film in eleganten Schwarz-Weiß-Bildern zeigt eine Momentaufnahme der Romy Schneider, die schwankt zwischen Ruhm und Selbstzerstörung.