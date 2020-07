„Film und Festival“ lädt in den Innenhof des Isnyer Schlosses

Kultur wieder gemeinsam erleben, live und hautnah – natürlich unter Berücksichtigung der gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen: Vom 21. Juli bis zum 2. August lädt das Projekt „Film und Festival“ dazu in den Innenhof des Isnyer Schlosses ein, so eine Ankündigung von Isny Marketing.

Dafür haben sich der Arbeitskreis Filmreif des Kulturforums Isny und das Festivalteam des Theaterfestivals Isny zusammengetan und gemeinsam mit dem Büro für Kultur der Isny Marketing die Veranstaltung „Film und Festival“ ins Leben gerufen. Ab dem 21. Juli findet Kino unter freiem Himmel statt - Festival-Atmosphäre zehn Tage lang im Innenhof des Isnyer Schlosses.

Zehn Filme

Bis zum 30. Juli zeigt der AK Filmreif täglich um 21.15 Uhr einen von insgesamt zehn Filmen. Vertreten sind nahezu alle Genres: Auf dem Programm stehen unter anderem das Liebesdrama „Undine“ (24. Juli) und Verhoevens neue Komödie „Nightlife“ (25. Juli) mit Elyas M’Barek. Den Auftakt macht am 21. Juli das Roadmovie „25 km/h“. Zum Abschluss läuft mit Bohemian Rhapsody (30. Juli) eine Hommage an die Band Queen und ihren schillernden Frontmann Freddie Mercury.

Die Kinoabende finden bei jeder Witterung statt, nur im Falle einer Unwetterwarnung erfolgt eine kurzfristige Absage auf der Website und über die sozialen Medien, heißt es in dem Schreiben.

Drei besondere Abende

Am 31. Juli wird dann die Leinwand ab- und die Bühne aufgebaut. Dann heißt es bis 2. August „Vorhang auf“ für den Beitrag des Theaterfestivals Isny. Geplant sind drei besondere Abende mit Künstlern, die dem Festival schon lange verbunden sind, oder die in diesem Jahr eigentlich für das Zirkuszelt eingeplant waren. Das Publikum darf sich freuen auf Markus Zink, Matthias Romir, Das Chaos Varieté, Uli Boettcher, Spot The Drop, Chris & Iris und Rainer von Vielen (Unplugged). Für die Kinder wurde Clown Pompo eingeladen. Bei schlechtem Wetter wird die jeweilige Veranstaltung ins Kurhaus am Park verlegt.

„Die Absage von Veranstaltungen, Konzerten und Festivals hat viele Künstler hart getroffen. Dem Team des Theaterfestivals war es ein großes Anliegen, Künstlern in diesen schwierigen Zeiten wieder eine Bühne zu bieten,“ wird Karin Konrad in dem Pressebericht widergegeben, die das Isnyer Büro für Kultur leitet. „Und wir freuen uns, dass unser Projekt eine Förderung über das Impulsprogramm „Kultur Sommer 2020“ bekommen hat“. Damit unterstützt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg kleinere Veranstaltungen, um das kulturelle Leben auch in diesem Sommer vielfältig und lebendig zu halten.