„Film ab“ heißt es für Filmreif im April

Gleich drei Filme zeigt die Filmreihe Filmreif im April: das Filmdrama „Corpus Christi“, das Literaturtage-Spezial mit der Dokumentation „Wer wir waren“ und das Kinder-Literaturtage-Spezial „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“. Das Kulturforum Isny e. V. realisiert die Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater Isny und der Buchhandlung Mayer, wie mitgeteilt wird. Alle Filmvorführungen beginnen um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny.

Mit „Corpus Christi“ startet Filmreif in den April. Daniel erlebt im Jugendgefängnis eine spirituelle Erweckung. Er findet Halt im katholischen Glauben. Durch seine Vorstrafe steht ihm der Weg in den Priesterdienst jedoch nicht offen. Doch er schlägt dem Schicksal ein Schnippchen und übernimmt die vakante Stelle als Dorfpriester in Anspruch. Unerkannt schlüpft er in die Rolle und erfährt nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den konservativen Gläubigen auf große Akzeptanz. Zu sehen ist der Film am Dienstag, 12. April um 20 Uhr.

Gleich zwei weitere Filme wird es im April zu sehen geben, beide als Teil der Isnyer Literaturtage. Am 26. April wird die Dokumentation „Wer wir waren“ gezeigt. Schriftsteller, Denker und Moderator Roger Willemsen arbeitete bis kurz vor seinem Tod an einem neuen Buch. Es sollte heißen „Wer wir waren“ und unsere Gegenwart aus der Zukunft betrachten. Was werden zukünftige Generationen über uns denken, wenn wir bereits Geschichte sind? Dieser Frage geht die Dokumentnation gemeinsam mit sechs Denkernund Wissenschaftlern nach.

Zum ersten Mal präsentiert Filmreif am Samstag, 30. April, um 15 Uhr ein Kinder-Literaturspezial mit dem Film „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“. Die Olchi-Familie sucht ein neues Zuhause und landet in Schmuddelfing, einem hübsch-beschaulichen Örtchen mit einer großen, stinkenden Müllhalde. Hier tüftelt der elfjährige Max gemeinsam mit dem genial-verrückten Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta an einem Destinkomaten, der Müllgestank neutralisieren soll. Leider hat die neue Maschine aber noch so ihre Tücken. Als Max die Olchis trifft, ist ihm sofort klar: Sie sind die Lösung für dieses Problem, denn sie essen Müll! Alles wäre nun in bester Ordnung, würde der skrupellose Bauunternehmer Hammer nicht die Müllhalde in einen Wellness-Tempel verwandeln wollen. Verlieren die Olchis damit ihr gerade erst gefundenes Zuhause schon wieder? Oder können Max, Lotta und die Olchi-Kinder den Bösewicht aufhalten?